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سعر Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.48K . يتم تحديث سعر ZEEK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agent Zeek by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.06K - تغيير سعر Agent Zeek by Virtuals خلال اليوم هو -11.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.23M

أداء سعر Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agent Zeek by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Zeek by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Zeek by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Zeek by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.59% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent Zeek by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.80% تغير السعر (1يوم) -11.59% تغير السعر (7 أيام) -50.17%

معلومات سوق Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: