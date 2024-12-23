سعر Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)
سعر Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.48K. يتم تحديث سعر ZEEK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agent Zeek by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.06K
- تغيير سعر Agent Zeek by Virtuals خلال اليوم هو -11.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.23M
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خلال اليوم، كان سعر Agent Zeek by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Zeek by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Zeek by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Zeek by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.59%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent Zeek by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.80%
-11.59%
-50.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups.
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