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سعر Agent Arena by Masa (SN59) المباشر لليوم هو USD 0.641495 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 808.95K . يتم تحديث سعر SN59 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agent Arena by Masa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Agent Arena by Masa خلال اليوم هو -3.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.26M

أداء سعر Agent Arena by Masa (SN59) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agent Arena by Masa مقابل USD هو $ -0.0239672406721849 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Arena by Masa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Arena by Masa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Arena by Masa مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0239672406721849 -3.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agent Arena by Masa (SN59)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent Arena by Masa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.609157$ 0.609157 $ 0.609157 24 ساعة مرتفع $ 0.676556$ 0.676556 $ 0.676556 عالية طوال الوقت $ 0.821049$ 0.821049 $ 0.821049 تغير السعر (1 ساعة) -1.00% تغير السعر (1يوم) -3.60% تغير السعر (7 أيام) -16.07%

معلومات سوق Agent Arena by Masa (SN59)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: