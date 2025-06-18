سعر Agent Arena by Masa (SN59)
سعر Agent Arena by Masa (SN59) المباشر لليوم هو USD 0.641495. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 808.95K. يتم تحديث سعر SN59 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agent Arena by Masa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Agent Arena by Masa خلال اليوم هو -3.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.26M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SN59 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SN59.
خلال اليوم، كان سعر Agent Arena by Masa مقابل USD هو $ -0.0239672406721849 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Arena by Masa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Arena by Masa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Arena by Masa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0239672406721849
|-3.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent Arena by Masa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.00%
-3.60%
-16.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Agent Arena by Masa (SN59) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SN59 والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SN59 إلى VND
₫16,880.940925
|1 SN59 إلى AUD
A$0.9879023
|1 SN59 إلى GBP
￡0.4747063
|1 SN59 إلى EUR
€0.5516857
|1 SN59 إلى USD
$0.641495
|1 SN59 إلى MYR
RM2.7199388
|1 SN59 إلى TRY
₺25.3518824
|1 SN59 إلى JPY
¥93.1835637
|1 SN59 إلى RUB
₽50.35094255
|1 SN59 إلى INR
₹55.4508278
|1 SN59 إلى IDR
Rp10,516.3097928
|1 SN59 إلى KRW
₩881.1703619
|1 SN59 إلى PHP
₱36.4112562
|1 SN59 إلى EGP
￡E.32.1645593
|1 SN59 إلى BRL
R$3.52180755
|1 SN59 إلى CAD
C$0.8724332
|1 SN59 إلى BDT
৳78.4163488
|1 SN59 إلى NGN
₦989.955084
|1 SN59 إلى UAH
₴26.64128735
|1 SN59 إلى VES
Bs65.43249
|1 SN59 إلى PKR
Rs181.7227036
|1 SN59 إلى KZT
₸332.72421165
|1 SN59 إلى THB
฿20.912737
|1 SN59 إلى TWD
NT$18.9369324
|1 SN59 إلى AED
د.إ2.35428665
|1 SN59 إلى CHF
Fr0.51961095
|1 SN59 إلى HKD
HK$5.0293208
|1 SN59 إلى MAD
.د.م5.84401945
|1 SN59 إلى MXN
$12.18199005