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سعر AGENDA 47 (A47) المباشر لليوم هو USD 0.00376924 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.77M . يتم تحديث سعر A47 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AGENDA 47 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 746.26K - تغيير سعر AGENDA 47 خلال اليوم هو +87.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر AGENDA 47 (A47) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AGENDA 47 مقابل USD هو $ +0.00175992 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AGENDA 47 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AGENDA 47 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AGENDA 47 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00175992 +87.59% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AGENDA 47 (A47)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AGENDA 47: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00173452$ 0.00173452 $ 0.00173452 24 ساعة مرتفع $ 0.00399968$ 0.00399968 $ 0.00399968 عالية طوال الوقت $ 0.00399968$ 0.00399968 $ 0.00399968 تغير السعر (1 ساعة) +10.12% تغير السعر (1يوم) +87.59% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق AGENDA 47 (A47)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: