سعر AGENDA 47 (A47)
سعر AGENDA 47 (A47) المباشر لليوم هو USD 0.00376924. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.77M. يتم تحديث سعر A47 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AGENDA 47 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 746.26K
- تغيير سعر AGENDA 47 خلال اليوم هو +87.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر AGENDA 47 مقابل USD هو $ +0.00175992 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AGENDA 47 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AGENDA 47 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AGENDA 47 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00175992
|+87.59%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AGENDA 47: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+10.12%
+87.59%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
About Agenda 47 ($A47) Agenda 47 isn’t just a token – it’s a movement for patriots, degens, and meme enthusiasts who believe in financial freedom and fun. What is Agenda 47? Inspired by Trump’s vision of economic empowerment, Agenda 47 combines the power of memes and blockchain technology to build a decentralized financial ecosystem. Whether you are here for the gains or the laughs, $A47 is your gateway to the future of digital wealth. With $A47, you don’t just hold a token; you hold the future. The Burn Mechanism: Turning Words into Value: Every time Trump or Elon Musk mentions Agenda 47 – 470,000 tokens are burned. This permanent reduction in supply fuels scarcity and boosts long-term value, making $A47 a uniquely bullish token.
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