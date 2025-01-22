سعر Agatech (AGATA)
سعر Agatech (AGATA) المباشر لليوم هو USD 0.00930337. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AGATA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agatech الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 188.08
- تغيير سعر Agatech خلال اليوم هو +7.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AGATA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AGATA.
خلال اليوم، كان سعر Agatech مقابل USD هو $ +0.0006487 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agatech مقابل USD هو $ -0.0029763443 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agatech مقابل USD هو $ -0.0041550776 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agatech مقابل USD هو $ -0.0169848136884766 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0006487
|+7.50%
|30 يوم
|$ -0.0029763443
|-31.99%
|60 يوم
|$ -0.0041550776
|-44.66%
|90 يوم
|$ -0.0169848136884766
|-64.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agatech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+7.50%
-15.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Agata Token transcends the typical role of a cryptocurrency, embodying the foundation of the Agatech ecosystem. Ingeniously designed for diverse utility, it stands as the key currency for governance, staking, and accessing a variety of services within the Agatech network. Holding Agata Tokens empowers users to shape the ecosystem's evolution and strategic direction via a democratic voting process. Staking these tokens opens doors to numerous advantages, including reward accrual, transaction fee reductions, and privileged access to elite features. Agata Token is, in essence, the vital energy source for Agatech, integral to the seamless operation and comprehensive functionality of the entire ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AGATA إلى AUD
A$0.0147923583
|1 AGATA إلى GBP
￡0.007442696
|1 AGATA إلى EUR
€0.0088382015
|1 AGATA إلى USD
$0.00930337
|1 AGATA إلى MYR
RM0.0412139291
|1 AGATA إلى TRY
₺0.3316651405
|1 AGATA إلى JPY
¥1.4484416753
|1 AGATA إلى RUB
₽0.9174983494
|1 AGATA إلى INR
₹0.8032529658
|1 AGATA إلى IDR
Rp150.0543338311
|1 AGATA إلى PHP
₱0.5430377069
|1 AGATA إلى EGP
￡E.0.4681455784
|1 AGATA إلى BRL
R$0.0561923548
|1 AGATA إلى CAD
C$0.0133038191
|1 AGATA إلى BDT
৳1.1265450733
|1 AGATA إلى NGN
₦14.4237587806
|1 AGATA إلى UAH
₴0.3919509781
|1 AGATA إلى VES
Bs0.51168535
|1 AGATA إلى PKR
Rs2.5799175347
|1 AGATA إلى KZT
₸4.847986107
|1 AGATA إلى THB
฿0.3146399734
|1 AGATA إلى TWD
NT$0.3043132327
|1 AGATA إلى CHF
Fr0.008373033
|1 AGATA إلى HKD
HK$0.0723802186
|1 AGATA إلى MAD
.د.م0.0928476326