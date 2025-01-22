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سعر Agatech (AGATA) المباشر لليوم هو USD 0.00930337 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AGATA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agatech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 188.08 - تغيير سعر Agatech خلال اليوم هو +7.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Agatech (AGATA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agatech مقابل USD هو $ +0.0006487 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agatech مقابل USD هو $ -0.0029763443 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agatech مقابل USD هو $ -0.0041550776 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agatech مقابل USD هو $ -0.0169848136884766 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0006487 +7.50% 30 يوم $ -0.0029763443 -31.99% 60 يوم $ -0.0041550776 -44.66% 90 يوم $ -0.0169848136884766 -64.61%

تحليل سعر Agatech (AGATA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agatech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00865173$ 0.00865173 $ 0.00865173 24 ساعة مرتفع $ 0.00939903$ 0.00939903 $ 0.00939903 عالية طوال الوقت $ 0.112002$ 0.112002 $ 0.112002 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +7.50% تغير السعر (7 أيام) -15.70%

معلومات سوق Agatech (AGATA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: