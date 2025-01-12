سعر Afyonspor Fan Token (AFYON)
سعر Afyonspor Fan Token (AFYON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.65K. يتم تحديث سعر AFYON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Afyonspor Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.25K
- تغيير سعر Afyonspor Fan Token خلال اليوم هو +5.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.24M
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خلال اليوم، كان سعر Afyonspor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Afyonspor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Afyonspor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Afyonspor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.61%
|30 يوم
|$ 0
|-33.57%
|60 يوم
|$ 0
|-61.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Afyonspor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
+5.61%
-3.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ayfonspor Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. With Token, Bitci Baskonia provides fans with the opportunity to participate in special surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features related to fan rewards, missions and great experiences.
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