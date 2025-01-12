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سعر Afyonspor Fan Token (AFYON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.65K . يتم تحديث سعر AFYON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Afyonspor Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.25K - تغيير سعر Afyonspor Fan Token خلال اليوم هو +5.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.24M

أداء سعر Afyonspor Fan Token (AFYON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Afyonspor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Afyonspor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Afyonspor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Afyonspor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.61% 30 يوم $ 0 -33.57% 60 يوم $ 0 -61.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Afyonspor Fan Token (AFYON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Afyonspor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0203584$ 0.0203584 $ 0.0203584 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) +5.61% تغير السعر (7 أيام) -3.97%

معلومات سوق Afyonspor Fan Token (AFYON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: