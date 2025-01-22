سعر Aftermath Staked SUI (AFSUI)
سعر Aftermath Staked SUI (AFSUI) المباشر لليوم هو USD 4.73. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AFSUI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aftermath Staked SUI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38M
- تغيير سعر Aftermath Staked SUI خلال اليوم هو +5.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aftermath Staked SUI مقابل USD هو $ +0.243478 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aftermath Staked SUI مقابل USD هو $ +4,987.3723377720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aftermath Staked SUI مقابل USD هو $ +1.3111460670 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aftermath Staked SUI مقابل USD هو $ +2.6754267247895003 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.243478
|+5.42%
|30 يوم
|$ +4,987.3723377720
|+105,441.28%
|60 يوم
|$ +1.3111460670
|+27.72%
|90 يوم
|$ +2.6754267247895003
|+130.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aftermath Staked SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+5.42%
-0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aftermath's liquid staked token that you receive when you stake SUI through their protocol
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