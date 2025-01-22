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سعر Aftermath Staked SUI (AFSUI) المباشر لليوم هو USD 4.73 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AFSUI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aftermath Staked SUI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38M - تغيير سعر Aftermath Staked SUI خلال اليوم هو +5.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aftermath Staked SUI (AFSUI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aftermath Staked SUI مقابل USD هو $ +0.243478 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aftermath Staked SUI مقابل USD هو $ +4,987.3723377720 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aftermath Staked SUI مقابل USD هو $ +1.3111460670 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aftermath Staked SUI مقابل USD هو $ +2.6754267247895003 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.243478 +5.42% 30 يوم $ +4,987.3723377720 +105,441.28% 60 يوم $ +1.3111460670 +27.72% 90 يوم $ +2.6754267247895003 +130.22%

تحليل سعر Aftermath Staked SUI (AFSUI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aftermath Staked SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.48$ 4.48 $ 4.48 24 ساعة مرتفع $ 4.97$ 4.97 $ 4.97 عالية طوال الوقت $ 11,460.33$ 11,460.33 $ 11,460.33 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +5.42% تغير السعر (7 أيام) -0.06%

معلومات سوق Aftermath Staked SUI (AFSUI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: