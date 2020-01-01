توكنوميكس Africa Kids Token (AKIDS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Africa Kids Token (AKIDS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Africa Kids Token (AKIDS) Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact. الموقع الرسمي: https://www.africakidstoken.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.africakidstoken.com/ اشتر AKIDS الآن!

توكنوميكس Africa Kids Token (AKIDS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Africa Kids Token (AKIDS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 36.38K $ 36.38K $ 36.38K إجمالي العرض: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M العرض المتداول: $ 996.42M $ 996.42M $ 996.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 36.50K $ 36.50K $ 36.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00575458 $ 0.00575458 $ 0.00575458 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Africa Kids Token (AKIDS)

توكنوميكس Africa Kids Token (AKIDS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Africa Kids Token (AKIDS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AKIDS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AKIDS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AKIDS، استكشف السعر المباشر لتوكن AKIDS!

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