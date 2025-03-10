سعر Africa Kids Token (AKIDS)
سعر Africa Kids Token (AKIDS) المباشر لليوم هو USD 0.00475921. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.75M. يتم تحديث سعر AKIDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Africa Kids Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 418.25K
- تغيير سعر Africa Kids Token خلال اليوم هو +33.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.01M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AKIDS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AKIDS.
خلال اليوم، كان سعر Africa Kids Token مقابل USD هو $ +0.00119232 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Africa Kids Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Africa Kids Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Africa Kids Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00119232
|+33.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Africa Kids Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.61%
+33.43%
+62.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AKIDS إلى AUD
A$0.0075195518
|1 AKIDS إلى GBP
￡0.0036645917
|1 AKIDS إلى EUR
€0.0043784732
|1 AKIDS إلى USD
$0.00475921
|1 AKIDS إلى MYR
RM0.0210357082
|1 AKIDS إلى TRY
₺0.1738063492
|1 AKIDS إلى JPY
¥0.7028401328
|1 AKIDS إلى RUB
₽0.4239028347
|1 AKIDS إلى INR
₹0.4148603357
|1 AKIDS إلى IDR
Rp78.0198235824
|1 AKIDS إلى PHP
₱0.2730834698
|1 AKIDS إلى EGP
￡E.0.2411967628
|1 AKIDS إلى BRL
R$0.027603418
|1 AKIDS إلى CAD
C$0.0068056703
|1 AKIDS إلى BDT
৳0.5780536466
|1 AKIDS إلى NGN
₦7.1999708485
|1 AKIDS إلى UAH
₴0.196079452
|1 AKIDS إلى VES
Bs0.30458944
|1 AKIDS إلى PKR
Rs1.3319601027
|1 AKIDS إلى KZT
₸2.3352015707
|1 AKIDS إلى THB
฿0.160861298
|1 AKIDS إلى TWD
NT$0.1563876406
|1 AKIDS إلى CHF
Fr0.0041405127
|1 AKIDS إلى HKD
HK$0.0369790617
|1 AKIDS إلى MAD
.د.م0.0462595212
|1 AKIDS إلى MXN
$0.0964215946