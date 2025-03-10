احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AKIDS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AKIDS.

سعر Africa Kids Token (AKIDS) المباشر لليوم هو USD 0.00475921 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.75M . يتم تحديث سعر AKIDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Africa Kids Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 418.25K - تغيير سعر Africa Kids Token خلال اليوم هو +33.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.01M

أداء سعر Africa Kids Token (AKIDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Africa Kids Token مقابل USD هو $ +0.00119232 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Africa Kids Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Africa Kids Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Africa Kids Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00119232 +33.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Africa Kids Token (AKIDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Africa Kids Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00342881$ 0.00342881 $ 0.00342881 24 ساعة مرتفع $ 0.00526055$ 0.00526055 $ 0.00526055 عالية طوال الوقت $ 0.00526055$ 0.00526055 $ 0.00526055 تغير السعر (1 ساعة) -1.61% تغير السعر (1يوم) +33.43% تغير السعر (7 أيام) +62.85%

معلومات سوق Africa Kids Token (AKIDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: