سعر AFK Heroes Idle RPG اليوم

السعر المباشر لمشروع AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AFKHERO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AFKHERO.

يحتل AFK Heroes Idle RPG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43,365، مع عرض متداول قدره 944.82M AFKHERO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AFKHERO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AFKHERO بمقدار -1.38% خلال الساعة الماضية و-4.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO)

القيمة السوقية $ 43.37K$ 43.37K $ 43.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.37K$ 43.37K $ 43.37K إمداد دورة التداول 944.82M 944.82M 944.82M إجمالي العرض 944,815,057.987465 944,815,057.987465 944,815,057.987465

القيمة السوقية الحالية لـ AFK Heroes Idle RPG هي $ 43.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AFKHERO يبلغ 944.82M، مع إجمالي عرض 944815057.987465. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.37K.