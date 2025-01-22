سعر Affinity (AFNTY)
سعر Affinity (AFNTY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AFNTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Affinity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.38
- تغيير سعر Affinity خلال اليوم هو +0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Affinity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Affinity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Affinity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Affinity مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.81%
|30 يوم
|$ 0
|-3.65%
|60 يوم
|$ 0
|-20.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Affinity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+0.81%
-1.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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