احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AFNTY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AFNTY.

سعر Affinity (AFNTY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AFNTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Affinity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.38 - تغيير سعر Affinity خلال اليوم هو +0.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Affinity (AFNTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Affinity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Affinity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Affinity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Affinity مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.81% 30 يوم $ 0 -3.65% 60 يوم $ 0 -20.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Affinity (AFNTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Affinity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) +0.81% تغير السعر (7 أيام) -1.61%

معلومات سوق Affinity (AFNTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: