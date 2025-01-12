سعر AFEN Blockchain (AFEN)
سعر AFEN Blockchain (AFEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.36K. يتم تحديث سعر AFEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AFEN Blockchain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.04
- تغيير سعر AFEN Blockchain خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 183.20M
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خلال اليوم، كان سعر AFEN Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AFEN Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AFEN Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AFEN Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.29%
|30 يوم
|$ 0
|-0.29%
|60 يوم
|$ 0
|+82.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AFEN Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-0.29%
+4.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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