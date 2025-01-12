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سعر AFEN Blockchain (AFEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.36K . يتم تحديث سعر AFEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AFEN Blockchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.04 - تغيير سعر AFEN Blockchain خلال اليوم هو -0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 183.20M

أداء سعر AFEN Blockchain (AFEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AFEN Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AFEN Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AFEN Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AFEN Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.29% 30 يوم $ 0 -0.29% 60 يوم $ 0 +82.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AFEN Blockchain (AFEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AFEN Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.081967$ 0.081967 $ 0.081967 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) -0.29% تغير السعر (7 أيام) +4.60%

معلومات سوق AFEN Blockchain (AFEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: