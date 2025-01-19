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سعر Aevum (AEVUM) المباشر لليوم هو USD 0.00515748 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AEVUM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aevum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.24 - تغيير سعر Aevum خلال اليوم هو -1.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aevum (AEVUM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aevum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aevum مقابل USD هو $ -0.0006527605 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aevum مقابل USD هو $ +0.0001971539 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aevum مقابل USD هو $ +0.0029154673125538234 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.07% 30 يوم $ -0.0006527605 -12.65% 60 يوم $ +0.0001971539 +3.82% 90 يوم $ +0.0029154673125538234 +130.04%

تحليل سعر Aevum (AEVUM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aevum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00515165$ 0.00515165 $ 0.00515165 24 ساعة مرتفع $ 0.00522732$ 0.00522732 $ 0.00522732 عالية طوال الوقت $ 0.04743326$ 0.04743326 $ 0.04743326 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -1.07% تغير السعر (7 أيام) -11.78%

معلومات سوق Aevum (AEVUM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: