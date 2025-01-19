سعر Aevum (AEVUM)
سعر Aevum (AEVUM) المباشر لليوم هو USD 0.00515748. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AEVUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aevum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.24
- تغيير سعر Aevum خلال اليوم هو -1.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aevum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aevum مقابل USD هو $ -0.0006527605 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aevum مقابل USD هو $ +0.0001971539 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aevum مقابل USD هو $ +0.0029154673125538234 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.07%
|30 يوم
|$ -0.0006527605
|-12.65%
|60 يوم
|$ +0.0001971539
|+3.82%
|90 يوم
|$ +0.0029154673125538234
|+130.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aevum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-1.07%
-11.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aevum is a resource that is used for crafting in Vivaion. Vivaion is a next-generation battle royale & open-world MMORPG. Players can explore, fight, craft, level up & collect rare items scattered across the universe. The project was founded in December of 2021. It is developed and published by Bifrost Inc. A US tech company that specializes in AI and next generation tech like quantum computing. The game has been released on the microsoft store and is ramping up to release the battle royale mode along with the start of a season. Aevum Ore is burned by the players to craft unique cosmetics that can be bridged over to Solana and turned into NFTs
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