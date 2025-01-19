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سعر Aethra AI (AETHRA) المباشر لليوم هو USD 0.00832703 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AETHRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aethra AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.67K - تغيير سعر Aethra AI خلال اليوم هو -24.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aethra AI (AETHRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aethra AI مقابل USD هو $ -0.002680477271939487 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aethra AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aethra AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aethra AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002680477271939487 -24.35% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aethra AI (AETHRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aethra AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00799453$ 0.00799453 $ 0.00799453 24 ساعة مرتفع $ 0.01151281$ 0.01151281 $ 0.01151281 عالية طوال الوقت $ 0.02206145$ 0.02206145 $ 0.02206145 تغير السعر (1 ساعة) -25.57% تغير السعر (1يوم) -24.35% تغير السعر (7 أيام) -39.47%

معلومات سوق Aethra AI (AETHRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: