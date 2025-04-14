سعر AetherX (AETX)
سعر AetherX (AETX) المباشر لليوم هو USD 0.01648436. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AETX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AetherX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AetherX خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AetherX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AetherX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AetherX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AetherX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.12%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AetherX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.70%
+0.12%
+5.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AetherX (AETX) is a blockchain-based ecosystem designed to bridge the gap between traditional finance and decentralized digital assets. Built on the BASE chain, AetherX enables secure, fast, and low-cost transactions while providing real-world utility through sector-specific tokens. The project focuses on multi-industry integration, offering applications in payments, asset management, e-commerce, and decentralized finance (DeFi). AetherX operates with a sustainable tokenomics model, reinvesting a portion of transaction fees into liquidity, business growth, and ecosystem development. With a commitment to compliance and scalability, AetherX aims to provide users with an efficient and adaptable Web3 experience, fostering seamless interactions between crypto and traditional economies.
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