سعر Aelin (AELIN)
سعر Aelin (AELIN) المباشر لليوم هو USD 345.78. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AELIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aelin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16
- تغيير سعر Aelin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aelin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aelin مقابل USD هو $ -34.9753357980 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aelin مقابل USD هو $ -35.9939691000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aelin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -34.9753357980
|-10.11%
|60 يوم
|$ -35.9939691000
|-10.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aelin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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