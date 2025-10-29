معلومات سعر AEGON by Virtuals (AEGON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00016239 $ 0.00016239 $ 0.00016239 24 ساعة منخفض $ 0.00020249 $ 0.00020249 $ 0.00020249 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00016239$ 0.00016239 $ 0.00016239 24 ساعة مرتفع $ 0.00020249$ 0.00020249 $ 0.00020249 عالية طوال الوقت $ 0.00196774$ 0.00196774 $ 0.00196774 أدنى سعر $ 0.00008319$ 0.00008319 $ 0.00008319 تغير السعر (1 ساعة) +3.76% تغير السعر (1يوم) -2.81% تغير السعر (7 أيام) +101.35% تغير السعر (7 أيام) +101.35%

سعر AEGON by Virtuals (AEGON) في الوقت الحقيقي هو $0.00017018. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AEGON بين أدنى سعر $ 0.00016239 وأعلى سعر $ 0.00020249، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAEGON على الإطلاق هو $ 0.00196774، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00008319.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AEGON +3.76% على مدار الساعة الماضية، -2.81% على مدار 24 ساعة، و +101.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AEGON by Virtuals (AEGON)

القيمة السوقية $ 169.20K$ 169.20K $ 169.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 169.20K$ 169.20K $ 169.20K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AEGON by Virtuals هي $ 169.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AEGON يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 169.20K.