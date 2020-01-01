توكنوميكس Aegis YUSD (YUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aegis YUSD (YUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aegis YUSD (YUSD) Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility. الموقع الرسمي: https://app.aegis.im الوثيقة البيضاء: https://docs.aegis.im اشتر YUSD الآن!

توكنوميكس Aegis YUSD (YUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aegis YUSD (YUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.75M $ 29.75M $ 29.75M إجمالي العرض: $ 29.74M $ 29.74M $ 29.74M العرض المتداول: $ 29.74M $ 29.74M $ 29.74M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.75M $ 29.75M $ 29.75M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.960034 $ 0.960034 $ 0.960034 السعر الحالي: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 معرفة المزيد عن سعر Aegis YUSD (YUSD)

توكنوميكس Aegis YUSD (YUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aegis YUSD (YUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن YUSD!

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