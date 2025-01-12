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سعر Aegis (AGS) المباشر لليوم هو USD 0.00114942 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.79K . يتم تحديث سعر AGS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aegis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.02 - تغيير سعر Aegis خلال اليوم هو +2.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.16M

أداء سعر Aegis (AGS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aegis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aegis مقابل USD هو $ -0.0002970838 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aegis مقابل USD هو $ -0.0005457578 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aegis مقابل USD هو $ -0.0020940583145096095 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.57% 30 يوم $ -0.0002970838 -25.84% 60 يوم $ -0.0005457578 -47.48% 90 يوم $ -0.0020940583145096095 -64.56%

تحليل سعر Aegis (AGS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aegis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00111945$ 0.00111945 $ 0.00111945 24 ساعة مرتفع $ 0.00118682$ 0.00118682 $ 0.00118682 عالية طوال الوقت $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +2.57% تغير السعر (7 أيام) -11.49%

معلومات سوق Aegis (AGS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: