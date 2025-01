ما هو Aegents ( AEGNT )

ÆGENTS is a protocol that enables the creation, management, and trading of autonomous AI agents. Each agent operates as an independent, tokenized entity with its own wallet and customizable logic, capable of performing both on-chain and off-chain tasks. The protocol empowers agents to execute trades, deploy and interact with smart contracts, create and manage digital content, and automate complex workflows.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!