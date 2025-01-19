سعر Aegents (AEGNT)
سعر Aegents (AEGNT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AEGNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aegents الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.64K
- تغيير سعر Aegents خلال اليوم هو -22.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AEGNT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AEGNT.
خلال اليوم، كان سعر Aegents مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aegents مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aegents مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aegents مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-22.93%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aegents: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-22.93%
-38.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ÆGENTS is a protocol that enables the creation, management, and trading of autonomous AI agents. Each agent operates as an independent, tokenized entity with its own wallet and customizable logic, capable of performing both on-chain and off-chain tasks. The protocol empowers agents to execute trades, deploy and interact with smart contracts, create and manage digital content, and automate complex workflows.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AEGNT إلى AUD
A$--
|1 AEGNT إلى GBP
￡--
|1 AEGNT إلى EUR
€--
|1 AEGNT إلى USD
$--
|1 AEGNT إلى MYR
RM--
|1 AEGNT إلى TRY
₺--
|1 AEGNT إلى JPY
¥--
|1 AEGNT إلى RUB
₽--
|1 AEGNT إلى INR
₹--
|1 AEGNT إلى IDR
Rp--
|1 AEGNT إلى PHP
₱--
|1 AEGNT إلى EGP
￡E.--
|1 AEGNT إلى BRL
R$--
|1 AEGNT إلى CAD
C$--
|1 AEGNT إلى BDT
৳--
|1 AEGNT إلى NGN
₦--
|1 AEGNT إلى UAH
₴--
|1 AEGNT إلى VES
Bs--
|1 AEGNT إلى PKR
Rs--
|1 AEGNT إلى KZT
₸--
|1 AEGNT إلى THB
฿--
|1 AEGNT إلى TWD
NT$--
|1 AEGNT إلى CHF
Fr--
|1 AEGNT إلى HKD
HK$--
|1 AEGNT إلى MAD
.د.م--