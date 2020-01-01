توكنوميكس Advertise Coin (ADCO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Advertise Coin (ADCO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Advertise Coin (ADCO) Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market. الموقع الرسمي: https://advertisecoin.com/ اشتر ADCO الآن!

توكنوميكس Advertise Coin (ADCO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Advertise Coin (ADCO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 36.81M $ 36.81M $ 36.81M إجمالي العرض: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M العرض المتداول: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 40.90M $ 40.90M $ 40.90M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.900903 $ 0.900903 $ 0.900903 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02220041 $ 0.02220041 $ 0.02220041 السعر الحالي: $ 0.818382 $ 0.818382 $ 0.818382 معرفة المزيد عن سعر Advertise Coin (ADCO)

توكنوميكس Advertise Coin (ADCO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Advertise Coin (ADCO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ADCO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ADCO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ADCO، استكشف السعر المباشر لتوكن ADCO!

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