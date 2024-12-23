احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ADCO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ADCO.

سعر Advertise Coin (ADCO) المباشر لليوم هو USD 0.724742 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.60M . يتم تحديث سعر ADCO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Advertise Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.49K - تغيير سعر Advertise Coin خلال اليوم هو -0.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 45.00M

أداء سعر Advertise Coin (ADCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Advertise Coin مقابل USD هو $ -0.0047747136136078 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Advertise Coin مقابل USD هو $ +0.0019145509 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Advertise Coin مقابل USD هو $ +0.2282308948 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Advertise Coin مقابل USD هو $ +0.1406484094372895 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0047747136136078 -0.65% 30 يوم $ +0.0019145509 +0.26% 60 يوم $ +0.2282308948 +31.49% 90 يوم $ +0.1406484094372895 +24.08%

تحليل سعر Advertise Coin (ADCO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Advertise Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.710936$ 0.710936 $ 0.710936 24 ساعة مرتفع $ 0.747089$ 0.747089 $ 0.747089 عالية طوال الوقت $ 0.900903$ 0.900903 $ 0.900903 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) -0.65% تغير السعر (7 أيام) -15.58%

معلومات سوق Advertise Coin (ADCO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: