سعر Advantis X (ADVT)
سعر Advantis X (ADVT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ADVT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Advantis X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.17
- تغيير سعر Advantis X خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ADVT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ADVT.
خلال اليوم، كان سعر Advantis X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Advantis X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Advantis X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Advantis X مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-15.33%
|60 يوم
|$ 0
|-0.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Advantis X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-13.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Advantis X is a company dedicated to crypto safety, education, global awareness, and opportunities for both the many and the few. Powered by artificial intelligence, driven by simplicity.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ADVT إلى AUD
A$--
|1 ADVT إلى GBP
￡--
|1 ADVT إلى EUR
€--
|1 ADVT إلى USD
$--
|1 ADVT إلى MYR
RM--
|1 ADVT إلى TRY
₺--
|1 ADVT إلى JPY
¥--
|1 ADVT إلى RUB
₽--
|1 ADVT إلى INR
₹--
|1 ADVT إلى IDR
Rp--
|1 ADVT إلى PHP
₱--
|1 ADVT إلى EGP
￡E.--
|1 ADVT إلى BRL
R$--
|1 ADVT إلى CAD
C$--
|1 ADVT إلى BDT
৳--
|1 ADVT إلى NGN
₦--
|1 ADVT إلى UAH
₴--
|1 ADVT إلى VES
Bs--
|1 ADVT إلى PKR
Rs--
|1 ADVT إلى KZT
₸--
|1 ADVT إلى THB
฿--
|1 ADVT إلى TWD
NT$--
|1 ADVT إلى CHF
Fr--
|1 ADVT إلى HKD
HK$--
|1 ADVT إلى MAD
.د.م--