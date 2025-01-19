سعر Adult Playground (ADULT)
سعر Adult Playground (ADULT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ADULT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Adult Playground الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 366.45
- تغيير سعر Adult Playground خلال اليوم هو +1.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Adult Playground مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Adult Playground مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Adult Playground مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Adult Playground مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.14%
|30 يوم
|$ 0
|-22.68%
|60 يوم
|$ 0
|-26.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Adult Playground: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.98%
+1.14%
-2.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Adult Playground is the future of the adult entertainment industry, and the premier brand of metaverse, blockchain, and AI-powered adult experiences. In Adult Playground users are free to be themselves, pursue their deepest and darkest fantasies, and do so free of judgment; and creators are able to bring their brands to the platform, connect with their audiences in ways never before possible, and earn in a manner that favours them over the corporate entities.
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