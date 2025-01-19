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سعر Adult Playground (ADULT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ADULT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Adult Playground الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 366.45 - تغيير سعر Adult Playground خلال اليوم هو +1.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Adult Playground (ADULT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Adult Playground مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Adult Playground مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Adult Playground مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Adult Playground مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.14% 30 يوم $ 0 -22.68% 60 يوم $ 0 -26.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Adult Playground (ADULT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Adult Playground: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03524133$ 0.03524133 $ 0.03524133 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) +1.14% تغير السعر (7 أيام) -2.94%

معلومات سوق Adult Playground (ADULT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: