سعر Adroverse (ADR)
سعر Adroverse (ADR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ADR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Adroverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.19
- تغيير سعر Adroverse خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Adroverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Adroverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Adroverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Adroverse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+2.38%
|60 يوم
|$ 0
|-0.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Adroverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-14.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Universe in the 3000s, Adroverse galaxy collapsed! All the planets with life in the galaxy have experienced catastrophic destruction. There are only a handful of survivors left on the space rescue stations scattered throughout the universe. Adroverse – The Metaverse of Heroes is a series of mobile games and applications that simulates the evolution of the Adroverse galaxy after the catastrophe. Joining Adroverse metaverse, players take the role of 31st century doomsday survivors, having to fight for the survival of themselves and their fellows, and at the same time, conduct financial and economical operations to build their own space cities, in order to conquer the great universe again… Throughout the metaverse’s many evolutionary eras, players will be led through a variety of compelling scenarios with stage-specific focuses.
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