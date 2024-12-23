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سعر Adrena (ADX) المباشر لليوم هو USD 0.04090698 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.58M . يتم تحديث سعر ADX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Adrena الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 95.04K - تغيير سعر Adrena خلال اليوم هو +9.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 87.65M

أداء سعر Adrena (ADX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Adrena مقابل USD هو $ +0.00361411 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Adrena مقابل USD هو $ -0.0281911638 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Adrena مقابل USD هو $ -0.0161905695 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Adrena مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00361411 +9.69% 30 يوم $ -0.0281911638 -68.91% 60 يوم $ -0.0161905695 -39.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Adrena (ADX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Adrena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03710326$ 0.03710326 $ 0.03710326 24 ساعة مرتفع $ 0.04987001$ 0.04987001 $ 0.04987001 عالية طوال الوقت $ 0.234875$ 0.234875 $ 0.234875 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +9.69% تغير السعر (7 أيام) -29.79%

معلومات سوق Adrena (ADX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: