سعر Adrena (ADX)
سعر Adrena (ADX) المباشر لليوم هو USD 0.04090698. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.58M. يتم تحديث سعر ADX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Adrena الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 95.04K
- تغيير سعر Adrena خلال اليوم هو +9.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 87.65M
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خلال اليوم، كان سعر Adrena مقابل USD هو $ +0.00361411 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Adrena مقابل USD هو $ -0.0281911638 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Adrena مقابل USD هو $ -0.0161905695 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Adrena مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00361411
|+9.69%
|30 يوم
|$ -0.0281911638
|-68.91%
|60 يوم
|$ -0.0161905695
|-39.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Adrena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+9.69%
-29.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
## What Is Adrena (ADX)? Adrena is a decentralized, open source, peer-to-pool spot and perpetual exchange built on Solana with low swap fees and low price impact trades. The dapp is permissionless, meaning anyone can trade directly from their own wallet unlike most perp dexs which require you to create an account and deposit assets. Trading is supported by a multi-asset pool that earns liquidity providers fees from lending to traders, swap fees, and additonal token incentives. The application is supported by a 2-token model; $ADX (governance token) and $ALP (LP token). $ADX gives users voting rights to control the platform through the Adrena DAO. $ADX also participates in 20% revenue share of the platform. $ALP is the representation of the multi-asset pool and earns 70% of the platform revenue.
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