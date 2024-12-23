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سعر AdEx (ADX) المباشر لليوم هو USD 0.228229 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.84M . يتم تحديث سعر ADX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AdEx الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.95M - تغيير سعر AdEx خلال اليوم هو +3.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 144.05M

أداء سعر AdEx (ADX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AdEx مقابل USD هو $ +0.00755164 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AdEx مقابل USD هو $ +0.0623105566 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AdEx مقابل USD هو $ +0.0482910882 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AdEx مقابل USD هو $ +0.07441102592114578 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00755164 +3.42% 30 يوم $ +0.0623105566 +27.30% 60 يوم $ +0.0482910882 +21.16% 90 يوم $ +0.07441102592114578 +48.38%

تحليل سعر AdEx (ADX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AdEx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.218842$ 0.218842 $ 0.218842 24 ساعة مرتفع $ 0.248836$ 0.248836 $ 0.248836 عالية طوال الوقت $ 3.49$ 3.49 $ 3.49 تغير السعر (1 ساعة) +1.19% تغير السعر (1يوم) +3.42% تغير السعر (7 أيام) -14.17%

معلومات سوق AdEx (ADX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: