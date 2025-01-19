سعر AddOn Ai (ADDON)
سعر AddOn Ai (ADDON) المباشر لليوم هو USD 0.082136. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ADDON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AddOn Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 169.02K
- تغيير سعر AddOn Ai خلال اليوم هو -19.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AddOn Ai مقابل USD هو $ -0.0193025203121344 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AddOn Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AddOn Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AddOn Ai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0193025203121344
|-19.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AddOn Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.51%
-19.02%
-51.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Historically, ad monetization has been a cornerstone of Web2's exponential growth, enabling the digital economy to reach trillions of dollars by providing scalable and sustainable revenue models. Despite the surge in AI-driven projects, this essential strategy remains underutilized, leaving substantial potential untapped. AddOn AI is here to change the game by bridging this gap and introducing innovative monetization solutions tailored specifically for the AI ecosystem. Our platform leverages the proven success of advertising monetization in Web2 and adapts it to meet the unique needs of modern AI agents and social projects. By offering a decentralized, user-friendly environment, AddOn Ai empowers developers and project owners to seamlessly integrate advertising revenue streams, transforming their AI innovations into profitable ventures.
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