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سعر AddOn Ai (ADDON) المباشر لليوم هو USD 0.082136 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ADDON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AddOn Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 169.02K - تغيير سعر AddOn Ai خلال اليوم هو -19.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AddOn Ai (ADDON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AddOn Ai مقابل USD هو $ -0.0193025203121344 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AddOn Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AddOn Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AddOn Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0193025203121344 -19.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AddOn Ai (ADDON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AddOn Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.057957$ 0.057957 $ 0.057957 24 ساعة مرتفع $ 0.106405$ 0.106405 $ 0.106405 عالية طوال الوقت $ 0.36519$ 0.36519 $ 0.36519 تغير السعر (1 ساعة) -1.51% تغير السعر (1يوم) -19.02% تغير السعر (7 أيام) -51.29%

معلومات سوق AddOn Ai (ADDON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: