سعر adDICted (DIC)
سعر adDICted (DIC) المباشر لليوم هو USD 0.00182419. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق adDICted الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.29
- تغيير سعر adDICted خلال اليوم هو -11.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر adDICted مقابل USD هو $ -0.000245653945981395 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر adDICted مقابل USD هو $ -0.0001910175 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر adDICted مقابل USD هو $ -0.0005481389 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر adDICted مقابل USD هو $ -0.0007332280593020265 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000245653945981395
|-11.86%
|30 يوم
|$ -0.0001910175
|-10.47%
|60 يوم
|$ -0.0005481389
|-30.04%
|90 يوم
|$ -0.0007332280593020265
|-28.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر adDICted: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-9.01%
-11.86%
-7.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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