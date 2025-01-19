سعر Add Finance (ADD)
سعر Add Finance (ADD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ADD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Add Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50
- تغيير سعر Add Finance خلال اليوم هو -0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Add Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Add Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Add Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Add Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.62%
|30 يوم
|$ 0
|+31.19%
|60 يوم
|$ 0
|+28.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Add Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.62%
-2.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Add Finance is an emerging tech platform which scales the defi with AI (Artificial Intelligence ) to make more scalable and reliable trading bots and DApps. An AI crypto trading bot, in the simplest terms, is a computer program that uses artificial intelligence algorithms to analyze market data and execute trades automatically on behalf of the user.
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