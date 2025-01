ما هو Add Finance ( ADD )

Add Finance is an emerging tech platform which scales the defi with AI (Artificial Intelligence ) to make more scalable and reliable trading bots and DApps. An AI crypto trading bot, in the simplest terms, is a computer program that uses artificial intelligence algorithms to analyze market data and execute trades automatically on behalf of the user.

