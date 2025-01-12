سعر ADAX (ADAX)
سعر ADAX (ADAX) المباشر لليوم هو USD 0.00119969. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.88K. يتم تحديث سعر ADAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ADAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 116.70
- تغيير سعر ADAX خلال اليوم هو -1.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 52.41M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ADAX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ADAX.
خلال اليوم، كان سعر ADAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ADAX مقابل USD هو $ -0.0002804515 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ADAX مقابل USD هو $ -0.0002633572 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ADAX مقابل USD هو $ +0.0006679815707645403 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.89%
|30 يوم
|$ -0.0002804515
|-23.37%
|60 يوم
|$ -0.0002633572
|-21.95%
|90 يوم
|$ +0.0006679815707645403
|+125.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ADAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
-1.89%
+16.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ADAX is an automated liquidity protocol that facilitates trades within the Cardano ecosystem in a completely decentralized and non-custodial way. ADAX has no order book -- we eliminate all intermediaries, complexity, and cumbersome procedures from the equation, offering users untrammeled freedom to trade without censorship or loss of control over their assets. Users can maintain full control of their tokens and are not required to give up their private keys so that their orders can be logged as they are on a centralized exchange.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ADAX إلى AUD
A$0.0019434978
|1 ADAX إلى GBP
￡0.0009717489
|1 ADAX إلى EUR
€0.0011636993
|1 ADAX إلى USD
$0.00119969
|1 ADAX إلى MYR
RM0.0053866081
|1 ADAX إلى TRY
₺0.042469026
|1 ADAX إلى JPY
¥0.1891551223
|1 ADAX إلى RUB
₽0.1219244947
|1 ADAX إلى INR
₹0.1033772873
|1 ADAX إلى IDR
Rp19.6670460336
|1 ADAX إلى PHP
₱0.07078171
|1 ADAX إلى EGP
￡E.0.060584345
|1 ADAX إلى BRL
R$0.0073421028
|1 ADAX إلى CAD
C$0.0017275536
|1 ADAX إلى BDT
৳0.1469980157
|1 ADAX إلى NGN
₦1.8686731347
|1 ADAX إلى UAH
₴0.0509508343
|1 ADAX إلى VES
Bs0.06358357
|1 ADAX إلى PKR
Rs0.3355772868
|1 ADAX إلى KZT
₸0.6360996318
|1 ADAX إلى THB
฿0.0416052492
|1 ADAX إلى TWD
NT$0.0397217359
|1 ADAX إلى CHF
Fr0.0010917179
|1 ADAX إلى HKD
HK$0.0093335882
|1 ADAX إلى MAD
.د.م0.0121048721