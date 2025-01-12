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سعر ADAX (ADAX) المباشر لليوم هو USD 0.00119969 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.88K . يتم تحديث سعر ADAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ADAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 116.70 - تغيير سعر ADAX خلال اليوم هو -1.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 52.41M

أداء سعر ADAX (ADAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ADAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ADAX مقابل USD هو $ -0.0002804515 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ADAX مقابل USD هو $ -0.0002633572 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ADAX مقابل USD هو $ +0.0006679815707645403 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.89% 30 يوم $ -0.0002804515 -23.37% 60 يوم $ -0.0002633572 -21.95% 90 يوم $ +0.0006679815707645403 +125.63%

تحليل سعر ADAX (ADAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ADAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00119781$ 0.00119781 $ 0.00119781 24 ساعة مرتفع $ 0.0012265$ 0.0012265 $ 0.0012265 عالية طوال الوقت $ 2.44$ 2.44 $ 2.44 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -1.89% تغير السعر (7 أيام) +16.92%

معلومات سوق ADAX (ADAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: