سعر AdaSwap (ASW)
سعر AdaSwap (ASW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AdaSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.16K
- تغيير سعر AdaSwap خلال اليوم هو +24.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AdaSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AdaSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AdaSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AdaSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+24.60%
|30 يوم
|$ 0
|+21.44%
|60 يوم
|$ 0
|+60.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AdaSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+24.60%
+41.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AdaSwap is an ecosystem builder that will be launched on the Cardano network and will help launch the Cardano network. There will be 4 main use cases that will be launched on the AdaSwap platform within the near future followed by exciting RnD initiatives. At the core, the platform will host an AMM (Automated Market Maker) utility that provides decentralized and noncustodial market-making for liquidity providers, built and utilized on top of the Cardano blockchain infrastructure. This will be revolutionary based on our own Free Finance Model that will change not only DeFi, but the world.
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