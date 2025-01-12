سعر Adanaspor Fan Token (ADANA)
سعر Adanaspor Fan Token (ADANA) المباشر لليوم هو USD 0.0034095. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.12K. يتم تحديث سعر ADANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Adanaspor Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.31K
- تغيير سعر Adanaspor Fan Token خلال اليوم هو -19.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.46M
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خلال اليوم، كان سعر Adanaspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.000813182878921811 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Adanaspor Fan Token مقابل USD هو $ +0.0007661027 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Adanaspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0002130501 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Adanaspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.001330617461504179 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000813182878921811
|-19.25%
|30 يوم
|$ +0.0007661027
|+22.47%
|60 يوم
|$ -0.0002130501
|-6.24%
|90 يوم
|$ -0.001330617461504179
|-28.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Adanaspor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-19.25%
+50.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Adanaspor Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. With Token, Adanaspor provides fans with the opportunity to participate in special surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features related to fan rewards, missions and great experiences.
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