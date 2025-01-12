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سعر Adanaspor Fan Token (ADANA) المباشر لليوم هو USD 0.0034095 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.12K . يتم تحديث سعر ADANA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Adanaspor Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.31K - تغيير سعر Adanaspor Fan Token خلال اليوم هو -19.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.46M

أداء سعر Adanaspor Fan Token (ADANA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Adanaspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.000813182878921811 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Adanaspor Fan Token مقابل USD هو $ +0.0007661027 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Adanaspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0002130501 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Adanaspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.001330617461504179 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000813182878921811 -19.25% 30 يوم $ +0.0007661027 +22.47% 60 يوم $ -0.0002130501 -6.24% 90 يوم $ -0.001330617461504179 -28.07%

تحليل سعر Adanaspor Fan Token (ADANA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Adanaspor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00337517$ 0.00337517 $ 0.00337517 24 ساعة مرتفع $ 0.00463542$ 0.00463542 $ 0.00463542 عالية طوال الوقت $ 0.184418$ 0.184418 $ 0.184418 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -19.25% تغير السعر (7 أيام) +50.60%

معلومات سوق Adanaspor Fan Token (ADANA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: