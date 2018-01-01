توكنوميكس ADAMANT Messenger (ADM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ADAMANT Messenger (ADM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ADAMANT Messenger (ADM) "ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. " الموقع الرسمي: https://adamant.im/ الوثيقة البيضاء: https://adamant.im/whitepaper/adamant-whitepaper-en.pdf اشتر ADM الآن!

توكنوميكس ADAMANT Messenger (ADM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ADAMANT Messenger (ADM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M إجمالي العرض: $ 113.72M $ 113.72M $ 113.72M العرض المتداول: $ 113.72M $ 113.72M $ 113.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.055126 $ 0.055126 $ 0.055126 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.01740385 $ 0.01740385 $ 0.01740385 معرفة المزيد عن سعر ADAMANT Messenger (ADM)

توكنوميكس ADAMANT Messenger (ADM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ADAMANT Messenger (ADM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ADM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ADM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ADM، استكشف السعر المباشر لتوكن ADM!

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