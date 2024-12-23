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سعر ADAMANT Messenger (ADM) المباشر لليوم هو USD 0.02423385 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.74M . يتم تحديث سعر ADM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ADAMANT Messenger الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 752.74K - تغيير سعر ADAMANT Messenger خلال اليوم هو +1.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 113.06M

أداء سعر ADAMANT Messenger (ADM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ADAMANT Messenger مقابل USD هو $ +0.00043152 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ADAMANT Messenger مقابل USD هو $ -0.0009733768 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ADAMANT Messenger مقابل USD هو $ -0.0040071058 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ADAMANT Messenger مقابل USD هو $ -0.005110062875508055 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00043152 +1.81% 30 يوم $ -0.0009733768 -4.01% 60 يوم $ -0.0040071058 -16.53% 90 يوم $ -0.005110062875508055 -17.41%

تحليل سعر ADAMANT Messenger (ADM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ADAMANT Messenger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02379189$ 0.02379189 $ 0.02379189 24 ساعة مرتفع $ 0.02432495$ 0.02432495 $ 0.02432495 عالية طوال الوقت $ 0.055126$ 0.055126 $ 0.055126 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) +1.81% تغير السعر (7 أيام) -7.14%

معلومات سوق ADAMANT Messenger (ADM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: