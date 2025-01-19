سعر Adamant (ADDY)
سعر Adamant (ADDY) المباشر لليوم هو USD 0.02685544. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ADDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Adamant الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 606.75
- تغيير سعر Adamant خلال اليوم هو -5.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Adamant مقابل USD هو $ -0.00161354749602453 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Adamant مقابل USD هو $ +0.0003567369 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Adamant مقابل USD هو $ +0.0014988155 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Adamant مقابل USD هو $ +0.004217952137940825 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00161354749602453
|-5.66%
|30 يوم
|$ +0.0003567369
|+1.33%
|60 يوم
|$ +0.0014988155
|+5.58%
|90 يوم
|$ +0.004217952137940825
|+18.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Adamant: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.93%
-5.66%
-5.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Adamant is a yield optimizer vault that consists of many farmers pooling their time and resources to collectively earn the best DeFi yields. Our vaults provide users with an easy and safe way to automatically compound their tokens on the Polygon network. Adamant currently has over 100 vaults for Quickswap, the largest exchange on the Polygon network. Users deposit Quickswap LP tokens to Adamant's vault contracts, which are then compounded into more LP tokens or staked for more QUICK. Utilizing the power of exponential compound interest allows Adamant's vaults to earn much higher yields compared to normal staking. Users also avoid gas fees and save time.
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