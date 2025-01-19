سعر ADADao (ADAO)
سعر ADADao (ADAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ADAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ADADao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.86K
- تغيير سعر ADADao خلال اليوم هو -6.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ADADao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ADADao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ADADao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ADADao مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.81%
|30 يوم
|$ 0
|-17.22%
|60 يوم
|$ 0
|-26.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ADADao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-6.81%
-7.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A DeFi protocol on Cardano blockchain which facilitates creation of fully collateralized stable coins leveraging Native Cardano Assets
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