سعر ADAcash (ADACASH)
سعر ADAcash (ADACASH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ADACASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ADAcash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.86
- تغيير سعر ADAcash خلال اليوم هو +0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ADAcash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ADAcash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ADAcash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ADAcash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.61%
|30 يوم
|$ 0
|+3.28%
|60 يوم
|$ 0
|+4.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ADAcash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+0.61%
+0.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
evolutionary new token earn you reflections just for holding. On each transaction 10% is distributed between all holders every 60 minutes, depending on the 24HR daily trading volume.
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