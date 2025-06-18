سعر Active Token (ACTIVE)
سعر Active Token (ACTIVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ACTIVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Active Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.51
- تغيير سعر Active Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Active Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Active Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Active Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Active Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-60.38%
|60 يوم
|$ 0
|-78.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Active Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-11.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Active Token: The Heart of the YayPal Gaming Ecosystem Active Token ($ACTIVE) is the token powering the YayPal dual play mode (casual play & move 2 play) ecosystem and the AIHubben AI gaming platform. It rewards players for their activity and offers unique utility within Non-Fungible Tokens (NFTs), providing tangible benefits. With YayPal´s games the gamer is able to switch between casual mode and Move 2 Play mode by the click of a button – leading an active lifestyle while having fun. The number of gamers who have downloaded a YayPal games have surpassed half a Million to use the Active Token!
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