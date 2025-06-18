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سعر Active Token (ACTIVE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ACTIVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Active Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.51 - تغيير سعر Active Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Active Token (ACTIVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Active Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Active Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Active Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Active Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -60.38% 60 يوم $ 0 -78.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Active Token (ACTIVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Active Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.126078$ 0.126078 $ 0.126078 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -11.15%

معلومات سوق Active Token (ACTIVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: