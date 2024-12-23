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سعر ACryptoSI (ACSI) المباشر لليوم هو USD 0.113289 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 196.77K . يتم تحديث سعر ACSI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ACryptoSI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.41 - تغيير سعر ACryptoSI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.74M

أداء سعر ACryptoSI (ACSI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ACryptoSI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ACryptoSI مقابل USD هو $ -0.0014974086 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ACryptoSI مقابل USD هو $ +0.0618531656 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ACryptoSI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0014974086 -1.32% 60 يوم $ +0.0618531656 +54.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ACryptoSI (ACSI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ACryptoSI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 168.2$ 168.2 $ 168.2 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -3.93%

معلومات سوق ACryptoSI (ACSI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: