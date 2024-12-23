احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ACN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ACN.

سعر Acorn Protocol (ACN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 135.17K . يتم تحديث سعر ACN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Acorn Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 291.70 - تغيير سعر Acorn Protocol خلال اليوم هو -8.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.06B

أداء سعر Acorn Protocol (ACN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Acorn Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Acorn Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Acorn Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Acorn Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.03% 30 يوم $ 0 -23.08% 60 يوم $ 0 -32.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Acorn Protocol (ACN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Acorn Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00274968$ 0.00274968 $ 0.00274968 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -8.03% تغير السعر (7 أيام) -18.95%

معلومات سوق Acorn Protocol (ACN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: