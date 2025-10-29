سعر ACORE AI Token المباشر اليوم هو 0.00056929 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ACORE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ACORE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ACORE AI Token المباشر اليوم هو 0.00056929 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ACORE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ACORE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار ACORE AI Token

سعر ACORE AI Token (ACORE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ACORE إلى USD:

$0.00056847
$0.00056847$0.00056847
-16.90%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
مخطط أسعار ACORE AI Token (ACORE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:02:43 (UTC+8)

معلومات سعر ACORE AI Token (ACORE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00054776
$ 0.00054776$ 0.00054776
24 ساعة منخفض
$ 0.00069041
$ 0.00069041$ 0.00069041
24 ساعة مرتفع

$ 0.00054776
$ 0.00054776$ 0.00054776

$ 0.00069041
$ 0.00069041$ 0.00069041

$ 0.00387015
$ 0.00387015$ 0.00387015

$ 0.00029139
$ 0.00029139$ 0.00029139

-0.08%

-16.87%

-9.19%

-9.19%

سعر ACORE AI Token (ACORE) في الوقت الحقيقي هو $0.00056929. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ACORE بين أدنى سعر $ 0.00054776 وأعلى سعر $ 0.00069041، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـACORE على الإطلاق هو $ 0.00387015، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00029139.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ACORE -0.08% على مدار الساعة الماضية، -16.87% على مدار 24 ساعة، و -9.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ACORE AI Token (ACORE)

$ 56.92K
$ 56.92K$ 56.92K

--
----

$ 56.92K
$ 56.92K$ 56.92K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ACORE AI Token هي $ 56.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ACORE يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 56.92K.

سجل سعر ACORE AI Token (ACORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ACORE AI Token مقابل USD هو $ -0.000115594433772159 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ACORE AI Token مقابل USD هو $ -0.0001093791 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ACORE AI Token مقابل USD هو $ -0.0004374262 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ACORE AI Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000115594433772159-16.87%
30 يوم$ -0.0001093791-19.21%
60 يوم$ -0.0004374262-76.83%
90 يوم$ 0--

ما هو ACORE AI Token ( ACORE )

ACORE AI is an virtual agent platform that uses photorealistic 3D human avatars to provide natural conversation, emotional expression, and contextual understanding. It combines cutting edge artificial intelligence with these avatars, allowing them to speak, interact, and react with human like authenticity. The platform is designed for scalability and reliability, enabling organizations to deploy sophisticated virtual agents across multiple channels while maintaining a consistent and engaging user experience.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر ACORE AI Token (ACORE)

توقعات سعر ACORE AI Token (USD)

كم ستكون قيمة ACORE AI Token (ACORE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ACORE AI Token (ACORE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ACORE AI Token.

تحقق الآن من توقعات سعر ACORE AI Token!

عملة ACORE إلى العملات المحلية

توكنوميكس ACORE AI Token (ACORE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ACORE AI Token (ACORE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ACORE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول ACORE AI Token (ACORE)

كم يساوي ACORE AI Token (ACORE) اليوم؟
سعر ACORE المباشر في USD هو USD 0.00056929، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ACORE إلى USD الحالي؟
سعر ACORE إلى USD الحالي هو $ 0.00056929. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ACORE AI Token ؟
القيمة السوقية لعملة ACORE هي $ 56.92K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ACORE؟
العرض المتداول لتوكن ACORE هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ACORE؟
حقق ACORE سعرًا قياسيًا قدره 0.00387015 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ACORE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00029139 ACORE.
ما هو حجم تداول ACORE؟
حجم تداول ACORE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ACORE هذا العام؟
قد يرتفع ACORE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ACORE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:02:43 (UTC+8)

تحديثات ACORE AI Token (ACORE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

