معلومات سعر Acid AI (ACID) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00691688 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +3.40%

سعر Acid AI (ACID) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ACID بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـACID على الإطلاق هو $ 0.00691688، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ACID -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +3.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Acid AI (ACID)

القيمة السوقية $ 17.62K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.62K إمداد دورة التداول 999.94M إجمالي العرض 999,942,243.793206

القيمة السوقية الحالية لـ Acid AI هي $ 17.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ACID يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999942243.793206. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.62K.