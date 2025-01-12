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سعر ACHI INU (ACHI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.26K . يتم تحديث سعر ACHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ACHI INU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.84 - تغيير سعر ACHI INU خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر ACHI INU (ACHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ACHI INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ACHI INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ACHI INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ACHI INU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.04% 30 يوم $ 0 -29.89% 60 يوم $ 0 -71.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ACHI INU (ACHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ACHI INU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00497141$ 0.00497141 $ 0.00497141 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) +16.75%

معلومات سوق ACHI INU (ACHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: