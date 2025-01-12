سعر ACHI INU (ACHI)
سعر ACHI INU (ACHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.26K. يتم تحديث سعر ACHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ACHI INU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.84
- تغيير سعر ACHI INU خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر ACHI INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ACHI INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ACHI INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ACHI INU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ 0
|-29.89%
|60 يوم
|$ 0
|-71.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ACHI INU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.04%
+16.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ACHI INU is a tribute token to the popular memecoin WIF, launched on Solana at the end of 2023. The dogwifhat’s name "Achi" was discovered by the Achi community in early 2024, after the original image posted in 2018 went viral in 2019. The intention of ACHI INU is to present a different aspect of the dogwifhat meme/narrative to the world. While WIF is a memecoin, ACHI strives to convey a deeper narrative through a distinct lens. The team's goal is to bridge the gap between web3 and retail users with their smart wallet offering a seamless, seedless, & frictionless buying experience realising early April.
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