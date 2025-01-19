سعر Accumulated Finance Staked ZETA (STZETA)
سعر Accumulated Finance Staked ZETA (STZETA) المباشر لليوم هو USD 0.525487. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STZETA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Accumulated Finance Staked ZETA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 989.08
- تغيير سعر Accumulated Finance Staked ZETA خلال اليوم هو -0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Accumulated Finance Staked ZETA مقابل USD هو $ -0.0051150366412732 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Accumulated Finance Staked ZETA مقابل USD هو $ -0.0498970400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Accumulated Finance Staked ZETA مقابل USD هو $ -0.1100956221 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Accumulated Finance Staked ZETA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0051150366412732
|-0.96%
|30 يوم
|$ -0.0498970400
|-9.49%
|60 يوم
|$ -0.1100956221
|-20.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Accumulated Finance Staked ZETA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.65%
-0.96%
-0.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Accumulated Finance is a Omnichain Modular Liquid Staking Protocol, designed to maximize the yield, liquidity, and utility of staked tokens across various blockchain networks. It empowers users with innovative financial tools and DeFi integrations to manage and leverage their staked assets efficiently. With Accumulated Finance, you can mint Liquid Staking Tokens (LSTs) that represent your staked assets. These LSTs are designed to be freely traded on the market and can be easily redeemed back to the original token, providing unparalleled liquidity to staked assets.
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