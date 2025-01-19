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سعر Accumulated Finance Staked ZETA (STZETA) المباشر لليوم هو USD 0.525487 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STZETA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Accumulated Finance Staked ZETA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 989.08 - تغيير سعر Accumulated Finance Staked ZETA خلال اليوم هو -0.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Accumulated Finance Staked ZETA (STZETA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Accumulated Finance Staked ZETA مقابل USD هو $ -0.0051150366412732 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Accumulated Finance Staked ZETA مقابل USD هو $ -0.0498970400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Accumulated Finance Staked ZETA مقابل USD هو $ -0.1100956221 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Accumulated Finance Staked ZETA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0051150366412732 -0.96% 30 يوم $ -0.0498970400 -9.49% 60 يوم $ -0.1100956221 -20.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Accumulated Finance Staked ZETA (STZETA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Accumulated Finance Staked ZETA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.501116$ 0.501116 $ 0.501116 24 ساعة مرتفع $ 0.558674$ 0.558674 $ 0.558674 عالية طوال الوقت $ 0.943494$ 0.943494 $ 0.943494 تغير السعر (1 ساعة) -1.65% تغير السعر (1يوم) -0.96% تغير السعر (7 أيام) -0.50%

معلومات سوق Accumulated Finance Staked ZETA (STZETA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: