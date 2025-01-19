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سعر Accumulated Finance Staked MANTA (STMANTA) المباشر لليوم هو USD 0.740317 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STMANTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Accumulated Finance Staked MANTA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 969.58 - تغيير سعر Accumulated Finance Staked MANTA خلال اليوم هو -5.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Accumulated Finance Staked MANTA (STMANTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Accumulated Finance Staked MANTA مقابل USD هو $ -0.0407387438278546 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Accumulated Finance Staked MANTA مقابل USD هو $ -0.0874313636 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Accumulated Finance Staked MANTA مقابل USD هو $ -0.0104530539 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Accumulated Finance Staked MANTA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0407387438278546 -5.21% 30 يوم $ -0.0874313636 -11.80% 60 يوم $ -0.0104530539 -1.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Accumulated Finance Staked MANTA (STMANTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Accumulated Finance Staked MANTA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.7172$ 0.7172 $ 0.7172 24 ساعة مرتفع $ 0.781056$ 0.781056 $ 0.781056 عالية طوال الوقت $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 تغير السعر (1 ساعة) -1.51% تغير السعر (1يوم) -5.21% تغير السعر (7 أيام) -4.54%

معلومات سوق Accumulated Finance Staked MANTA (STMANTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: