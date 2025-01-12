سعر Accord AI (ACCORD)
سعر Accord AI (ACCORD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.34K. يتم تحديث سعر ACCORD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Accord AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 193.65
- تغيير سعر Accord AI خلال اليوم هو -1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Accord AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Accord AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Accord AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Accord AI مقابل USD هو $ 0 .
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Accord AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-1.18%
-5.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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