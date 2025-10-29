معلومات سعر Accenture xStock (ACNX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 249.54 $ 249.54 $ 249.54 24 ساعة منخفض $ 254.45 $ 254.45 $ 254.45 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 249.54$ 249.54 $ 249.54 24 ساعة مرتفع $ 254.45$ 254.45 $ 254.45 عالية طوال الوقت $ 269.57$ 269.57 $ 269.57 أدنى سعر $ 229.44$ 229.44 $ 229.44 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.69% تغير السعر (7 أيام) +0.66% تغير السعر (7 أيام) +0.66%

سعر Accenture xStock (ACNX) في الوقت الحقيقي هو $253.32. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ACNX بين أدنى سعر $ 249.54 وأعلى سعر $ 254.45، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـACNX على الإطلاق هو $ 269.57، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 229.44.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ACNX +0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.69% على مدار 24 ساعة، و +0.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Accenture xStock (ACNX)

القيمة السوقية $ 147.82K$ 147.82K $ 147.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M إمداد دورة التداول 583.52 583.52 583.52 إجمالي العرض 22,100.0 22,100.0 22,100.0

القيمة السوقية الحالية لـ Accenture xStock هي $ 147.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ACNX يبلغ 583.52، مع إجمالي عرض 22100.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.60M.