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سعر Academic Labs (AAX) المباشر لليوم هو USD 0.01569848 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 187.15K . يتم تحديث سعر AAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Academic Labs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 259.49K - تغيير سعر Academic Labs خلال اليوم هو -5.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.92M

أداء سعر Academic Labs (AAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Academic Labs مقابل USD هو $ -0.00090519894750174 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Academic Labs مقابل USD هو $ -0.0101614534 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Academic Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Academic Labs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00090519894750174 -5.45% 30 يوم $ -0.0101614534 -64.72% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Academic Labs (AAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Academic Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01569312$ 0.01569312 $ 0.01569312 24 ساعة مرتفع $ 0.01708422$ 0.01708422 $ 0.01708422 عالية طوال الوقت $ 0.095966$ 0.095966 $ 0.095966 تغير السعر (1 ساعة) -2.32% تغير السعر (1يوم) -5.45% تغير السعر (7 أيام) -10.36%

معلومات سوق Academic Labs (AAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: