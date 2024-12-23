سعر Academic Labs (AAX)
سعر Academic Labs (AAX) المباشر لليوم هو USD 0.01569848. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 187.15K. يتم تحديث سعر AAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Academic Labs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 259.49K
- تغيير سعر Academic Labs خلال اليوم هو -5.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.92M
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خلال اليوم، كان سعر Academic Labs مقابل USD هو $ -0.00090519894750174 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Academic Labs مقابل USD هو $ -0.0101614534 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Academic Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Academic Labs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00090519894750174
|-5.45%
|30 يوم
|$ -0.0101614534
|-64.72%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Academic Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.32%
-5.45%
-10.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Academic Labs is the first EduFi ecosystem to enhance personalization and ownership in sharing knowledge and skills on Solana. The project focuses on using social and gamified elements of education to empower both learners and educators and foster growth together. Academic Labs is now driving 4 major initiatives: 1. Academic Labs Platform: A gamified learning platform, where the users can acquire and share knowledge and skills. 2. Wealth X Academy: A crypto training and DeFi Academy platform that brings in more form of education, such as interactive livestream. 3. AAX Project Education Initiative: Incubate and foster high-quality projects to educate their users via course creation, gamified design, and user incentives. 4. AAX World: An offline initiative that Academic Labs conducts with 10+ universities across the world, empowering the DIDs and token influence offline.
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