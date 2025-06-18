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سعر Abyss World (AWT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AWT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Abyss World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 105.47K - تغيير سعر Abyss World خلال اليوم هو -28.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Abyss World (AWT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Abyss World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Abyss World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Abyss World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Abyss World مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -28.01% 30 يوم $ 0 +73.54% 60 يوم $ 0 +68.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Abyss World (AWT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Abyss World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01562344$ 0.01562344 $ 0.01562344 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -28.01% تغير السعر (7 أيام) -37.66%

معلومات سوق Abyss World (AWT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: