توكنوميكس Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would. الموقع الرسمي: https://dinero.xyz/ اشتر ABSETH الآن!

توكنوميكس Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M إجمالي العرض: $ 306.13 $ 306.13 $ 306.13 العرض المتداول: $ 306.13 $ 306.13 $ 306.13 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,155.36 $ 4,155.36 $ 4,155.36 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,376.28 $ 1,376.28 $ 1,376.28 السعر الحالي: $ 3,698.04 $ 3,698.04 $ 3,698.04 معرفة المزيد عن سعر Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH)

توكنوميكس Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ABSETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ABSETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ABSETH، استكشف السعر المباشر لتوكن ABSETH!

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